Entretiens de mi-année : valorisez vous suffisamment vos avantages sociaux ?

Dans un contexte d’inflation et de difficultés économiques grandissantes, les entretiens de mi-année s’annoncent houleux !

Entre des salariés qui espèrent une augmentation pour palier au rognement de leur pouvoir d’achat, et les entreprises qui doivent réduire la voilure dans un contexte de financement complexe… L’équation semble insoluble et l’opposition inévitable.

Alors conflit ou compromis ? L’évolution des carrières et la fidélisation des salariés se jouent souvent à ces occasions. Il faut être capable de répondre aux attentes des salariés.

Nous vous proposons quelques pistes pour dépasser les oppositions et permettre de donner plus à vos salariés sans dépenser plus, en jouant sur les exonérations de charge. Les avantages sociaux et leur valorisation sont encore une fois au coeur du débat sur la rémunération.

Face à un budget serré, les avantages sociaux sont un outil clef

Les avantages sociaux sont un formidable outil d’augmentation du pouvoir d’achat. Moins chargés, ils permettent de transférer plus de valeur de l’entreprise au salarié, sans intermédiaire. Ils sont donc capitaux quand on cherche à donner plus sans dépenser plus mais en dépensant mieux.

Pour faire le point nous vous conseillons de découvrir ou (re)découvrir notre article : https://benefiz.fr/ressources/comment-augmenter-vos-salaries-sans-vous-ruiner-en-2023/, qui met en lumière tous les mécanismes qui rendent les avantages sociaux plus intéressants que le salaire fixe pour augmenter ses salariés.

On peut alors répondre plus aisément à leurs revendications concernant le pouvoir d’achat. Une véritable solution gagnant-gagnant à condition de la mettre en place…

Les TPE/PME à la traîne ?

Omniprésents dans les grands groupes, les avantages sociaux sont encore (trop) peu développés dans les TPE /PME. C’est paradoxal, la masse salariale étant souvent la source de dépense la plus importante dans ce type d’entreprises.

Alors que 90% des salariés pensent mériter une augmentation en 2023, seulement 33% en recevront une à la hauteur de leurs attentes (Baromètre 2023 des salariés Benefiz).

Et pourtant, selon une récente étude de la startup figures, uniquement 21% des TPE/PME prévoient de mettre en place des mécanismes d’intéressement dans leur entreprise en 2023-2024, pour les titres restaurant c’est moins de la moitié. En cause principalement, la complexité de la mise en place du mécanisme, le manque de temps ou simplement la méconnaissance des options à disposition.

C’est bien dommage car la France est un des pays qui propose le plus de dispositifs de ce genre, créés justement pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés. En se privant de ces outils les TPE/PME réduisent leur marge de négociation et créent des situations qui peuvent plus facilement conduire à la rupture entre elles et leurs salariés.

Le Bilan Social Individuel, outil clef de valorisation

Tout employeur qui veut utiliser les avantages sociaux comme outil de rémunération doit aussi penser à les valoriser. Les salariés ont un très fort tropisme vers le salaire fixe, et les avantages sociaux sont parfois considérés comme n’étant pas “de vrais euros”. En cause, un manque de lisibilité et de connaissance de ces mécanismes.

Avez-vous déjà entendu parlé du Bilan Social Individuel (BSI) ? Derrière ce mot, quelque peu barbare, se cache un formidable outil pour les équipes RH.

Le BSI, bilan social individuel, est un document émis par l'employeur, qui récapitule les salaires et les avantages perçus par un salarié au cours de l'année écoulée. Son objectif est de donner une approche plus globale de la rémunération et surtout de montrer l’importance que peuvent avoir les avantages sociaux sur le pouvoir d’achat des salariés.

Car si ces derniers sont un formidable outil pour l’employeur comme pour l’employé, il ne sont que rarement bien mis en valeur. Cet état de fait les pousse tout miser sur le salaire fixe, plus chargé et plus imposé, plutôt que sur d’autres mécanismes bien plus intéressants.

Le Bilan Social Individuel, outil stratégique pour des entretiens réussis

Dans le cas des entretiens de mi-année, le BSI est un véritable must-have. Il vous permet de montrer au salarié l’impact des avantages sociaux sur sa rémunération et de mieux valoriser les actions mise en place par votre entreprise.

Il peut être simplement utilisé pour réaliser des simulations d’augmentation via du fixe ou des avantages sociaux. En comparant les produits et les cas de figures, le salarié comprend aisément en quoi les augmentations de fixe sont souvent les moins impactantes sur son pouvoir d’achat final. Mieux vaut convaincre que contraindre !

(Les avantages sociaux peuvent représenter jusqu’à 30 à 40% du package de rémunération global. Pourtant, peu d’entreprises pensent à les valoriser).



Valoriser pour éduquer à l’intérêt des avantages sociaux

Sur la plateforme Benefiz, vous pouvez réaliser simplement votre BSI en autonomie ou avec l’aide de nos experts.

Vous remplissez directement les données de salaire et les avantages sociaux du collaborateur (qu’ils viennent de Benefiz ou non) dans l’application pour obtenir son BSI évolutif. À tout moment, vous pouvez télécharger une version PDF personnalisée, que vous pourrez partager ou utiliser pendant l’entretien de mi-année, ou tout autre échange durant lequel la rémunération sera évoquée. Un outil idéal pour échanger sur des bases communes et pour trouver une solution adaptée aux envies du salarié et au budget de l’entreprise.

Les utilisateurs Benefiz le déploient principalement pour :

Fidéliser les salariés et entamer une discussion plus large sur la rémunération

Faire des offres qui font vraiment la différence sur le marché du recrutement

Simuler et comparer des packages d’avantages sociaux

Pour Mathilde Salobir, DRH de sport Heroes (lien article) et utilisatrice de Benefiz, “Au-delà du temps gagné, le BSI est idéal pour construire de meilleurs packages de rémunération et les valoriser auprès de nos salariés .” Nous en sommes convaincus, dans un contexte d’inflation forte, c’est le genre d’initiative RH qui fera la différence en 2023.

Le BSI est donc l’outil idéal d’évangélisation de vos collaborateurs au réel intérêt que peuvent présenter les avantages sociaux pour passer de l’opposition à la co-construction de la rémunération. Le moyen de réussir vos entretiens de mi-année ?

Pour en savoir plus : https://benefiz.fr/demande-de-demo