Paul Poirine, c'est l'exigence du haut niveau sportif appliquée à l'accompagnement de nos courtiers partenaires. Ancien courtier lui-même, Paul connaît parfaitement le métier, faisant de lui la personne idéale pour développer notre produit. C'est pour cela que Benefiz l'a choisi, et qu'il a accepté de rejoindre nos rangs en février 2023 !

Retour sur son parcours, sa vision du métier et sa personnalité appliquée, jamais avare d'efforts pour atteindre la performance.

Dis-nous en un peu plus sur toi

Je m’appelle Paul Poirine, je suis né en 1993 à Chalon sur Saône dans la belle région Bourgogne, j’ai très vite quitté le cocon familial à l’âge de 12 ans pour suivre un cursus sportif intensif dans le domaine du football. Dès que j’ai compris que je ne serais pas le nouveau Zidane, j’ai décidé de me reconvertir dans les affaires et j’ai découvert la vie étudiante entre Dijon, Lyon et Montréal. Je suis revenu il y a 7 ans dans ma Bourgogne natale pour une opportunité professionnelle. Je vis aujourd’hui à Paris avec Belinda, ma moitié, rencontrée à Lyon il y maintenant 8 ans.

Ce que j’aime :

Le sport : Trail/Running, avec pour objectifs en 2024 de battre mes chronos sur 10 km, semi-marathon et de faire une belle course en montagne. Je suis également toujours partant pour un petit foot et globalement, tout l’univers outdoor me passionne. (vélo, rando, bivouac…)

Le vin : Évidement, étant né en Bourgogne et ayant vécu et travaillé à Beaune, je suis habitué aux bonnes choses. Mais je ne suis pas chauvin et j’adore découvrir de nouveaux lieux et passer de bons moments entre amis et avec ma famille.

La food : Bistro/ Gastro/ Streetfood/ Coffe shop/ Boulangerie… Je m’intéresse pas mal à tout l’univers food et aux histoires d’entrepreneurs dans ce domaine. J’aime aussi manger et cuisiner.

C’est quoi, ta journée type ?

Chez Benefiz, on a une spécificité, nous sommes à 90% en télétravail. C’est nouveau pour moi, mais nous sommes parfaitement organisés pour tirer le maximum de cette situation. Chaque matin, l’équipe commerciale se réunit pour échanger et nous restons unis malgré la distance. Finalement, pas d’isolation et nous n’avons que les bons côtés du télétravail.

Je n’ai pas forcément de journée type, mais j’organise mon travail autour de trois grands axes :

La collaboration avec mes partenaires : Notre force chez Benefiz c’est l’accompagnement premium que nous proposons à nos courtiers. Je passe donc une bonne partie de ma journée à suivre mes partenaires pour leur apporter du conseil et les aider à construire les meilleures offres. J’aime particulièrement les accompagner dans les présentations clients !

Animation de mon réseau de courtiers : Benefiz évolue vite, en moins de 2 ans, nous sommes passés de 500 à plus de 3500 entreprises clientes. C’est important pour moi de faire le point régulièrement avec mes courtiers partenaires afin de leur partager nos nouveautés.

Mon rôle d’ambassadeur : Benefiz c’est une révolution, mais encore faut-il la faire connaître. Une grande partie de mon travail consiste à nouer des relations avec de nouveaux courtiers partenaires et leur faire la présentation de notre plateforme. Peu à peu la bonne parole se fait entendre dans le monde du courtage.

Ce qui te plaît dans ton travail ?

Pour moi le mot-clef, c’est service. Travailler avec les courtiers, c'est travailler avec des entrepreneurs et c’est passionnant de se plonger dans leur quotidien. Je découvre tous les jours des personnes et des situations diverses, mais réunies par l’envie de construire et de protéger leurs clients. C’est très similaire à ma vision de mon travail chez Benefiz et c’est très enrichissant de se réunir autour de cet ADN entrepreneurial commun.

Ensuite, je pense que Benefiz fait une vraie différence sur le marché. On crée une nouvelle catégorie qui va permettre au courtier d’apporter encore plus de valeur à ses clients, notamment sur le pouvoir d’achat des salariés. Rien de tel pour renforcer le lien de confiance entre le courtier de proximité et les assurés.

Le mot de la fin

Peu de gens le savent, mais avant de rejoindre Benefiz, j’étais à deux doigts d’ouvrir une boulangerie, j’étais inscrit à la formation, le business plan était prêt ! Le destin en a décidé autrement et ce n'est sûrement pas plus mal… (Mes parents et mes amis ont eu un peu peur). Depuis que je suis à Paris, je suis à l’affût des meilleures Boulang’, demandez-moi pour les bons plans !