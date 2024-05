Collective #1 - Avril 2024

Collective, c'est la newsletter créée par des courtiers, pour les courtiers en assurance de personnes, santé, prévoyance, épargne salariale. Vous y retrouvez les actualités métiers et réglementaires. Mais aussi nos dernières innovations produit à destination des courtiers, des portraits de nos talents qui vous accompagnent, des témoignages et les meilleures pratiques du métier.

Benefiz lance la première édition en avril 2024 !

Au programme

Retour en images sur...

Notre première étape du Tour de France des Courtiers, à Lille, le 27 mars 2024.

Vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire pour les prochaines étapes, en mai et juin 2024 à Lyon, Nantes et Paris. Lien d'inscription ici !

Nous avons hâte d'échanger avec vous !

Retour au sommaire

Benefiz vous propose désormais des formations DDA !

Nous vous avons écoutés : désormais, vous pouvez faire rimer été et conformité avec Benefiz !

Respectez vos obligations de formation en vous inscrivant à nos webinaires gratuits. Nos formations sont certifiées DDA et sont dispensées par nos experts métier.

Devenez incollable sur la collective et sur les évolutions du métier dans un environnement de plus en plus digital. Nous sommes convaincus que leur rôle de conseiller sera étendu aux autres avantages sociaux, afin de proposer à leurs clients des packages de rémunération complets, compétitifs et cohérents.

Notre série de webinaires sera à suivre de début juin à fin août, et vous pouvez déjà vous inscrire sur le lien ci-dessous !

Retour au sommaire

Dans la peau d'un courtier partenaire Benefiz...

Vincent Mesnard est un expert du courtage en assurance et en couverture de santé collective, partenaire de Benefiz depuis notre tout début, en 2020. Il officie sur la région des Hauts-de-France pour présenter et distribuer notre solution.

Découvrez en vidéo son retour d’expérience avec Benefiz, enregistré lors de notre première étape du Tour de France des Courtiers, à Lille.

Retour au sommaire

Le Tour de France des Courtiers de Benefiz

Après le franc succès de notre première édition à Lille, nous avons programmé les prochaines étapes de notre Tour de France des Courtiers à Lyon, Nantes et Paris !

Vous pouvez déjà vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous.

Dans chaque ville, vos courtiers Benefiz respectifs seront là pour vous accueillir, échanger, vous présenter nos innovations produit et nos ambitions pour les années à venir. Ils vous présenteront notamment Flex, disponible pour les courtiers.

Flex, c'est une cagnotte qui regroupe tous les titres de paiements disponibles sur un compte unique. Un outil exonéré de charges, où vos clients peuvent donner plus à leurs salariés qui ne sont plus limités dans le cadre de leurs dépenses.

Flex fait des courtiers plus que des conseillers en assurance santé et en prévoyance, mais bien des conseillers en optimisation des budgets pour leurs clients.

Depuis le premier jour, les équipes de Benefiz ont à cœur de vous proposer la meilleure solution possible. Les courtiers sont nos relais de confiance pour aider les entreprises à naviguer dans le périlleux océan des avantages sociaux.

Inscrivez-vous sans plus tarder, nous avons hâte de vous rencontrer !

Retour au sommaire

Joue-la comme Poirine - Portrait de Paul, Expert Benefits auprès des courtiers chez Benefiz

Paul Poirine, c'est l'exigence du haut niveau sportif appliquée à l'accompagnement de nos courtiers partenaires.

Ancien courtier lui-même, Paul connaît parfaitement le métier, faisant de lui la personne idéale pour développer notre produit. C'est pour cela que Benefiz l'a choisi, et qu'il a accepté de rejoindre nos rangs en février 2023 !

Retour sur son parcours, sa vision du métier et sa personnalité appliquée, jamais avare d'efforts pour atteindre la performance.

Dis-nous en un peu plus sur toi

Je m’appelle Paul Poirine, je suis né en 1993 à Chalon sur Saône dans la belle région Bourgogne, j’ai très vite quitté le cocon familial à l’âge de 12 ans pour suivre un cursus sportif intensif dans le domaine du football. Dès que j’ai compris que je ne serai pas le nouveau Zidane, j’ai décidé de me reconvertir dans les affaires et j’ai découvert la vie étudiante entre Dijon, Lyon et Montréal. Je suis revenu il y a 7 ans dans ma Bourgogne natale pour une opportunité professionnelle. Je vis aujourd’hui à Paris avec Belinda, ma moitié, rencontrée à Lyon il y maintenant 8 ans.

Dans la suite de son portrait :

sa journée type chez Benefiz

son rôle d'ambassadeur

la relation qu'il entretient avec ses courtiers partenaires

ce qu'il aime dans son quotidien

Merci d'avoir lu cette première édition de Collective, la newsletter Benefiz destinée aux courtiers en assurance santé collective et de la prévoyance.

Si vous souhaitez, vous aussi, découvrir notre offre et devenir courtier partenaire de Benefiz, cliquez sur le lien ci-dessous !