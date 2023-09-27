Benefiz lance la cagnotte : un compte dédié aux avantages sociaux pour améliorer le pouvoir d’achat

Le pouvoir d’achat est redevenu un sujet central pour de nombreuses entreprises. Selon OpinionWay x Benefiz (2023), 90% des salariés estiment mériter une augmentation avant la fin d’année. Dans ce contexte, Benefiz lance la cagnotte Benefiz : un compte dédié aux avantages sociaux, conçu pour aider les entreprises à renforcer la rémunération globale de leurs salariés via des dispositifs encadrés.

La cagnotte Benefiz : un compte unique pour centraliser plusieurs avantages

La cagnotte Benefiz permet à l’employeur d’allouer un budget mensuel à ses salariés, utilisable selon les catégories activées par l’entreprise.

Le salarié peut ensuite :

payer directement avec la carte Benefiz (titres-restaurant),

ou transmettre une facture depuis l’application pour se faire rembourser (selon les catégories).

L’objectif : regrouper sur un seul compte plusieurs usages d’avantages sociaux, afin de simplifier le déploiement côté entreprise et l’utilisation côté salarié.

Comment ça fonctionne ?

L’employeur alimente la cagnotte avec un montant mensuel. Le salarié utilise son budget :

par carte (titres-restaurant) chez les commerçants éligibles,

ou via remboursement sur facture dans l’application (selon les catégories).

Les remboursements sont effectués sur le compte bancaire du salarié, selon les modalités prévues.

Des usages multiples selon les options choisies par l’entreprise

Selon les catégories souscrites, la cagnotte peut couvrir notamment :

titres-restaurant,

culture,

cadeaux,

télétravail (frais),

mobilité,

CESU,

sport,

vacances.

L’idée : permettre aux salariés d’utiliser leur budget sur les avantages les plus utiles pour eux, plutôt qu’un dispositif unique.

Pourquoi les entreprises s’y intéressent ?

Augmenter les salaires est un levier classique mais coûteux, car le montant versé implique des charges pour l’employeur et un net perçu inférieur pour le salarié.

Les avantages sociaux, lorsqu’ils sont mis en place dans le cadre réglementaire applicable, permettent de construire une rémunération plus efficace, en combinant :

budget maîtrisé côté entreprise,

valeur perçue plus forte côté salarié,

simplicité d’usage.

Avec l’augmentation du coût de la vie, nous constatons que les avantages sociaux sont un sujet RH de plus en plus présent, surtout dans les petites entreprises. Notre objectif est de contribuer à leur démocratisation.

Christophe Triquet, CEO de Benefiz

Les avantages sociaux : un levier souvent sous-exploité en TPE/PME

Mettre en place une stratégie d’avantages sociaux complète reste difficile pour beaucoup de petites entreprises :

diversité des profils et des besoins (parents, jeunes salariés, mobilité, culture…),

empilement d’outils et de dispositifs,

contraintes d’usage et complexité de gestion.

La cagnotte Benefiz vise à répondre à ces limites en centralisant les dispositifs et en simplifiant l’expérience.

Aller plus loin : estimer l’impact sur votre entreprise

Benefiz met également à disposition un simulateur pour aider les équipes RH à mesurer l’impact potentiel des avantages sociaux sur la rémunération et le pouvoir d’achat dans le cadre applicable.