Les 5 avantages salariés qui feront la différence en 2023

Le salaire reste le critère primordial pour la plupart des gens – mais au-delà d’un salaire attractif, dans l’environnement actuel, les entreprises doivent trouver de nouvelles manières de se distinguer en tant qu’employeur attractif.

« Il y a quelques années, les entreprises injectaient de l’argent pour résoudre le problème d’attractivité : il y avait des primes de fidélisation et des ajustements salariaux. Cela a été très efficace d’ailleurs. », déclare Melissa Swift, responsable de la transformation de l’assureur Mercer. « Mais aujourd’hui, nous assistons à une évolution vers des stratégies de rétention durables. La question que tout le monde se pose est la suivante : Comment faire pour retenir ses salariés sans gaspiller son argent. »

Afin de vous aider à faire le point, nous vous avons fait un rapide résumé des principales stratégies et avantages qui vont faire la différence en 2023.

Le bien-être financier

La rémunération ne parvenant pas à suivre le rythme de la hausse des coûts, les travailleurs recherchent des employeurs qui trouvent d’autres moyens d’atténuer l’inflation. Une analyse de Lightcast.io, une société d’analyse du marché du travail, a révélé que l’avantage stratégique pour les salariés est l’aide à la scolarité des enfants – proposée dans environ 8 % des offres d’emploi en 2022, contre 7 % en 2021.

« Dans le passé, lorsque les gens pensaient au bien-être financier, ils se concentraient certainement plus sur la retraite et la richesse à long-terme », déclare l’étude. « Mais il y a d’autres moyens pour les gens d’accroitre leur bien-être financier, comme l’assistance aux personnes âgées ou la garde des enfants. Le fait que ce coût soit couvert par l’entreprise est un moyen pour vous d’avoir plus d’argent dans votre poche à la fin du mois. »

Un emploi stable

Même si le marché du travail est resté dynamique jusqu’à présent, les candidats sont en train de devenir de plus en plus prudents. C’est particulièrement le cas dans la tech, dans laquelle l’ère de l’argent facile se termine. Pour recruter il faut montrer que l’on est là pour durer.

En 2022, les employés fidèles ont été pénalisés par une « taxe de fidélité » en restant chez leur employeur plutôt que de partir pour une augmentation de salaire ailleurs, déclare Lightcast.io. Cette année, les entreprises qui ont fait preuve de stabilité même en période économique difficile seront mieux placées pour attirer les meilleurs talents que les nouvelles startups, plus “cools” mais encore fragiles qui n’ont pas encore fait de bénéfices. « La sécurité de l’emploi va prendre de l’importance en 2023 », conclut l’étude.

Le travail à distance

La possibilité de travailler à domicile est en tête de liste des priorités de la plupart des candidats. Des études ont montré que le travail à distance améliore l’engagement, réduit l’attrition et accroît la productivité – même si de nombreux patrons accordent une grande importance au retour des employés à leur bureau.

« Je m’attends à ce que l’évolution vers le travail hybride et le travail à distance soit un ajustement à long terme, étant donné que la flexibilité aide les entreprises à attirer et à retenir les talents », a déclaré Prithwiraj Choudhury, professeur à la Harvard Business School qui étudie le travail à distance. « Si les entreprises leaders offrant de la flexibilité seront les plus avantagées, les retardataires seront obligés de les rattraper pour éviter le départ de leurs équipes. »

Plus de flexibilité

« Flexibilité » est le nouveau mot magique pour les recruteurs. Et pour cause, cette dernière (ou son absence) est systématiquement l’une des principales raisons invoquées par les employés pour rester ou quitter un emploi, selon Catherine Hartmann, du cabinet Willis Towers Watson Plc.

Le fait de pouvoir travailler à domicile n’est toutefois qu’un aspect de la question. Il s’agit d’avoir le contrôle de son emploi du temps de manière plus générale.

« Même les organisations qui sont retournées au bureau ont apporté des changements significatifs dans leur façon de penser la flexibilité », selon Ben Granger, psychologue en chef du lieu de travail chez Qualtrics. Certaines autorisent désormais des horaires plus flexibles et des semaines sur-mesure. Par exemple en partant en milieu d’après-midi pour aller chercher les enfants et en se connectant plus tard, ou en faisant la navette en fin de matinée après avoir amené les enfants à l’école.

Plus de sens au travail

Selon Caitlin Duffy, directrice de recherche chez Gartner, les entreprises ont désormais une approche proactive face au burnout professionnel plutôt que d’y répondre après coup. Parmi les stratégies mises en œuvre : les journées sans réunion, les vendredis d’été, les semaines de quatre jours, les vacances illimitées, la réduction de la surcharge technologique… .

Ce changement ne fait que commencer. « Je ne pense pas que nous en soyons encore au stade de la stratégie de fidélisation vraiment durable – je pense que ces stratégies devront être davantage axées sur l’expérience quotidienne des employés », a déclaré M. Swift.

Les employés sont-ils surchargés de travail, les managers sont-ils compréhensifs ? « Les entreprises qui sortiront vraiment gagnantes de cette course seront celles qui ont démontré qu’elles sont capables de transformer leur culture”.

Alors comment vous situez-vous pour aborder 2023 ? Benefiz vous permet d'avoir un impact mesurable sur les finances, la qualité de vie et le bien-être de vos salariés.