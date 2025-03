📢 2025 : une révolution pour les PME avec l’obligation de partage de la valeur

La loi Partage de la Valeur (PPV) marque un tournant majeur dans la gestion des rémunérations des PME. Dès 2025, les entreprises de 11 à 49 salariés ayant réalisé un bénéfice sur les trois derniers exercices devront mettre en place un dispositif d’épargne salariale (participation, intéressement ou abondement sur un plan d’épargne entreprise).

Jusqu’ici facultatifs pour ces structures, ces dispositifs deviennent une norme incontournable, touchant près de 200 000 entreprises et 4 millions de salariés. Plus qu’une contrainte, cette réforme représente une véritable opportunité pour les PME qui sauront l’anticiper et en tirer parti.

⏳ Pourquoi agir dès maintenant ?

Attendre la fin 2025 serait une erreur. Voici pourquoi :

1⃣ Un processus long et structurant

Choisir les bons dispositifs, négocier un accord collectif, consulter les représentants du personnel, sélectionner un prestataire… tout cela prend du temps.

2⃣ Un levier stratégique pour la gestion RH

Les entreprises qui s’y prennent tôt pourront aligner leur politique d’épargne salariale avec leurs objectifs de fidélisation et d’attractivité.

3⃣ Des incertitudes fiscales et sociales

Les avantages actuels de l’épargne salariale pourraient évoluer. Mieux vaut agir avant d’éventuelles réformes moins favorables.

4⃣ Un atout sur le marché de l’emploi

Dans un contexte de pénurie de talents, les PME qui intègrent ces dispositifs se démarqueront des concurrents.

⚖ Un impératif légal… et un levier de compétitivité

Si la loi PPV impose cette obligation, c’est parce que les PME sont aujourd’hui largement en retard sur le sujet : 📊 Moins de 13% des entreprises de 11 à 49 salariés proposent un dispositif de partage de la valeur, contre 90% des entreprises de plus de 250 salariés (Dares, 2023).

Or, les entreprises ayant déjà instauré l’épargne salariale constatent des résultats tangibles :

✔ Turnover réduit de 30%, grâce à une meilleure fidélisation.

✔ Engagement salarié renforcé, avec une rémunération plus équilibrée.

✔ Attractivité boostée, face aux grands groupes mieux armés pour recruter.

Ne pas anticiper, c’est prendre le risque d’un décrochage concurrentiel.

💰 L’épargne salariale : un dispositif fiscalement avantageux

Contrairement à une simple augmentation de salaire, l’épargne salariale bénéficie d’un cadre fiscal et social optimisé :

🔹 Pour l’employeur

Exonération de charges sociales (hors forfait social selon la taille de l’entreprise).

Déductibilité fiscale des sommes versées.

Coût optimisé : 1 000 € d’intéressement coûtent 2 à 3 fois moins cher qu’une augmentation salariale équivalente.

🔹 Pour le salarié

Exonération d’impôt sur le revenu sous conditions.

Rendement souvent supérieur aux placements classiques ( 4 à 7%/an selon le profil d’investissement).

Une épargne sécurisée et moins taxée qu’une hausse de salaire.

👉 Un système gagnant-gagnant qui optimise les coûts pour l’entreprise tout en augmentant la rémunération réelle des salariés.





🏆 Intégrer l’épargne salariale dans une stratégie globale d’avantages sociaux

Le partage de la valeur ne doit pas être un levier isolé. Pour être vraiment compétitives, les PME doivent penser globalement leur politique de rémunération et d’avantages sociaux.

Chez Benefiz, nous proposons une approche clé en main qui va au-delà de l’épargne salariale :



✅ Un accompagnement expert pour choisir et mettre en place les dispositifs adaptés.



✅ Une plateforme digitale intégrant complémentaire santé, prévoyance, titres-restaurants, mobilité, bien-être… et épargne salariale.



✅ Une gestion simplifiée sur une interface unique, pour un pilotage optimal.

👉 Les PME ne doivent pas subir la loi PPV, mais en faire un atout pour attirer, motiver et fidéliser leurs talents !

🚀 Il est temps d’agir !

📢 L’épargne salariale n’est plus une option, c’est un impératif stratégique. Dès aujourd’hui, les entreprises doivent se mobiliser pour :

✅ Se conformer à la réglementation avant la fin de l’année.



✅ Attirer et fidéliser leurs talents dans un marché de l’emploi tendu.



✅ Profiter des avantages fiscaux et sociaux avant d’éventuelles évolutions.



✅ Se différencier en valorisant leur politique de rémunération.

Ne laissez pas passer cette opportunité ! Benefiz est là pour accompagner les PME et leurs courtiers partenaires dans cette transformation.



📅 Anticipez dès maintenant et adoptez une stratégie gagnante !