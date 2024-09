Martin, l'assurance et le courtage au chant des cigales

Martin est un grand sportif à la personnalité empathique. Toujours avide d'aventures, il aime partir à la rencontre de ses partenaires pour nouer des relations, sur les routes de Provence.

Ancien membre d'Entoria, Generali et Klesia, expert du courtage, il cochait donc toutes les cases pour nous rejoindre en juin 2024.

Découvrez son portrait, entre la précision d'un ancien mécanicien, l'empathie d'un nouveau courtier et la chaleur du sud de la France.

Dis-nous en un peu plus sur toi

Je suis né à Paris en 1990, je suis donc parisien sur le papier… mais mes parents et moi avons rapidement eu la bougeotte ! En effet, nous avons déménagé juste après ma naissance et j’ai vécu 20 ans en Normandie, puis à Aix-en-Provence où j’habite depuis 2011. J’adore ma région : la montagne en hiver, la mer en été, le soleil et la cuisine méditerranéenne. Que demander de plus ?

Ce que tu aimes ?

Les sensations fortes : pour moi, c’est dans ces moments que l’on se sent le plus vivant ! Je me suis orienté dès mon enfance vers les sports mécaniques, j’ai même décroché mon BAC dans ce secteur. Je fais également beaucoup de randonnées et de trails au quotidien. Plus l’accès à un point est difficile, plus le plaisir est grand !

Le contact humain : les bonnes choses sont faites pour être partagées. J’ai toujours aimé nouer des relations. Alors après mon BAC en génie mécanique, je me suis ré-orienté en DUT GEA pour exercer des métiers avec cet aspect relationnel. C’est ainsi que j’ai atterri dans le métier de Sales.

La bonne bouffe : accompagnée d’un verre de vin ! Mais finalement, rien de plus normal pour un français, non ?

C’est quoi, ta journée type ?

Je débute toujours par un bon petit déjeuner, pour le reste, la journée type de Partner Manager n’existe pas… En effet, chaque nouvelle journée est accompagnée de son lot de surprises, c’est une richesse de notre métier.

Evidemment, il y a des incontournables avec l’atteinte des objectifs et les très nombreuses actions qui en découlent… Mais en réalité, il s’agit d’un simple donnant-donnant !

De mon coté, je me charge de développer le nombre de partenaires sur ma région en mettant tout en oeuvre pour mieux les accompagner : en les convaincant et persuadant de l’avantage de nos solutions, en étant disponible et réactif pour simplifier leur quotidien…

En contrepartie, je compte sur mes partenaires pour m’accorder leur confiance en me sollicitant pour tarifer les projets et en signer le plus grand nombre ensemble.

Ce qui te plaît dans ton travail ?

L’aspect relationnel, évidemment. Mes clients sont avant tous des partenaires que j’accompagne sur la durée. Mon objectif n’est pas seulement de vendre un produit, c’est de leur procurer les solutions les plus adaptées à leur besoin.

J’aime aussi l’approche novatrice de Benefiz, qui n’est pas une simple mutuelle ou un simple assureur. Il y a cette volonté d’apporter plus, de construire une offre globale et complète, qui réconcilie les employeurs et les salariés.

Grâce à notre fonctionnement en full remote, j’ai l’opportunité de travailler sur la partie sud-est que je connais parfaitement et où j’ai déjà tissé un réseau grâce à mes expériences précédentes.

J’aime aussi le fait de négocier dans notre métier. Il faut savoir maitriser les mots, les arguments, écouter attentivement pour ensuite faire preuve de persuasion. C’est finalement un vrai sport, qui procure une certaine dose d’adrénaline !

Le mot de la fin

Mon parcours et mes passions m'ont naturellement mené vers le métier de Partner Manager chez Benefiz. C’est un rôle qui me permet de concilier mon goût pour les défis, mon sens du contact humain et mon attachement à ma région. Chaque jour, je m’efforce d’apporter des solutions à mes partenaires, en leur offrant bien plus qu’un simple service : une véritable collaboration basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. J’ai hâte de continuer cette aventure avec vous tous, et de construire ensemble des succès durables.