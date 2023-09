“Ne pas se mettre à Benefiz, c’est comme arrêter de pédaler sur un vélo”.



Pour nos courtiers partenaires, Benefiz est devenu comme une évidence : la meilleure manière de protéger les salariés des TPE/PME.

Pour nous, travailler avec les courtiers était impératif. Ces relais de confiance, bien installés dans le paysage français, aident aujourd’hui des centaines de milliers d’entreprises à naviguer dans le périlleux océan des avantages sociaux. Et avec Benefiz, ils ont un outil qui leur simplifie énormément le travail.

Depuis 2 ans, Benefiz propose, en propre et à travers les courtiers, la meilleure mutuelle collective digitale à destination des TPE/PME. Aujourd’hui, c’est une solution unique pour tous vos avantages sociaux. Simple, digital et pensé pour les petites entreprises. Pour le courtage, Benefiz c’est sans doutes un des produits qu’il faut découvrir en 2023. Cela tombe bien, nous allons bientôt vous les présenter en direct des Journées du courtage les 19 et 20 septembre prochains.

À la clef, une tonne de nouveautés pour faire des courtiers les experts en rémunération attitrés des TPE/PME. Un avantage compétitif sans pareille dans une année marquée par la recherche de pouvoir d’achat. Pour réserver dès maintenant votre démo c’est ici : https://benefiz.fr/les-journees-du-courtage-inscription/.



Un grand merci à Makenson FRANCOIS, Bernard CHEKLER, Léo Lebbad et Victor Mickael Uzan pour leur confiance !