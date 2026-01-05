Benefiz enrichit sa plateforme avec le déploiement d’une nouvelle offre modulaire co-conçue avec Malakoff Humanis, désormais disponible en souscription 100 % digitale.

Cette nouvelle gamme s’inscrit dans la continuité de notre partenariat avec Malakoff Humanis et répond à un objectif clair : donner aux courtiers un levier immédiatement activable pour accompagner efficacement leurs clients TPE et PME, quels que soient leur taille et leur niveau de maturité en protection sociale.

Une gamme complète, du minimum ANI au haut de gamme

La nouvelle offre Benefiz x Malakoff Humanis couvre l’ensemble des besoins du marché, avec un spectre de garanties allant :

du socle minimum ANI ,

jusqu’à des niveaux de couverture renforcés, adaptés aux entreprises souhaitant aller au-delà des obligations légales.

Elle se distingue par un positionnement tarifaire particulièrement compétitif sur l’entrée et le milieu de gamme, segments clés pour :

les TPE dès 1 salarié ,

les PME jusqu’à 100 salariés ,

et les entreprises en phase de structuration ou de renouvellement.

Une logique modulaire pour un ajustement précis

Pensée pour s’adapter à la réalité terrain des courtiers et de leurs clients, la gamme repose sur une architecture modulaire permettant :

un réglage fin des niveaux de garanties ,

un large choix d’assiettes de cotisation , entièrement paramétrable dans le parcours,

des options individuelles, pour répondre aux besoins spécifiques de certains salariés sans complexifier le contrat collectif.

Cette flexibilité permet de construire des propositions cohérentes, conformes et adaptées, sans sur-dimensionnement inutile.

Une distribution intégrée dans le parcours digital Benefiz

L’offre est déployée au sein du parcours digital premium Benefiz, reconnu pour sa fiabilité opérationnelle et sa capacité à fluidifier l’ensemble du cycle de vente et de gestion.

Concrètement, le courtier bénéficie d’un parcours entièrement intégré, incluant :

la DUE automatisée ,

la liste d’émargement ,

une intégration en moins de 15 minutes ,

la gestion complète du process, de la tarification à la signature entreprise ,

jusqu’à l’affiliation des salariés et la mise à disposition immédiate de la carte de tiers payant.

Pour les courtiers déjà partenaires de Benefiz, l’expérience reste conforme aux standards existants.

Pour ceux qui découvrent la plateforme, cette offre constitue un point d’entrée concret pour tester un parcours complet, fluide et sécurisé.

Une opportunité commerciale dès le début de l’année 2026

Dans un contexte de renouvellements, de mises en conformité CCN et de recherche de solutions maîtrisées budgétairement, cette nouvelle offre Benefiz x Malakoff Humanis représente une opportunité commerciale immédiate pour les courtiers.

Elle permet d’adresser rapidement un large spectre de clients, tout en s’appuyant sur :

une gamme lisible,

un partenaire assureur de référence,

et une plateforme conçue pour réduire la charge opérationnelle.

Les équipes Benefiz restent disponibles pour accompagner les courtiers dans la prise en main de l’offre et répondre à toute question liée à son déploiement.

Testez un parcours complet, de la tarification à l’affiliation salarié, pensé pour simplifier la distribution des contrats collectifs !