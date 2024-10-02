Benefiz élargit son offre santé et prévoyance avec GAN

Chez Benefiz, notre objectif est de permettre aux TPE/PME de piloter plus simplement leurs avantages sociaux, avec des offres adaptées à leur réalité et à leurs obligations. Pour continuer à élargir notre couverture et répondre à davantage de conventions collectives, nous sommes heureux d’annoncer l’intégration de GAN sur notre plateforme, avec une offre santé et prévoyance collective.

Une offre GAN désormais disponible sur Benefiz

Benefiz lance officiellement l’offre GAN (santé et prévoyance collective) sur sa plateforme, utilisée par plus de 4 500 TPE/PME et 1 200 courtiers.

Ce partenariat doit permettre :

d’élargir la couverture de conventions collectives,

de proposer des offres adaptées à des secteurs plus variés,

et de rendre l’accès à la santé et à la prévoyance collectives plus simple à déployer et à gérer.

Dans un contexte où les TPE/PME cherchent à renforcer l’attractivité et le pouvoir d’achat de leurs salariés, ce nouveau partenariat vient compléter le catalogue Benefiz avec des offres dédiées à différentes conventions collectives.

L’innovation collective, un enjeu structurant pour les TPE/PME

Benefiz s’est donné pour mission d’aider les petites entreprises à attirer et fidéliser leurs talents, notamment via une meilleure utilisation des avantages sociaux.

Sur la plateforme, les TPE/PME peuvent regrouper et piloter plusieurs dispositifs, selon les options souscrites : santé, prévoyance, cagnotte Benefiz, épargne salariale, et autres avantages.

Cette approche vise à faciliter la mise en place et la gestion, tout en donnant aux entreprises des leviers supplémentaires pour renforcer leur politique de rémunération.

Christophe Triquet, CEO et co-fondateur de Benefiz

Nous sommes très honorés d’intégrer GAN à notre panel d’offres. Son expertise en assurance collective et la couverture de nombreuses conventions collectives permettent de renforcer notre capacité à accompagner les TPE/PME et nos courtiers partenaires.

Une gamme disponible pour les courtiers partenaires

Cette offre GAN est désormais accessible aux 1 200 courtiers partenaires de Benefiz. L’objectif : leur permettre de proposer une couverture santé et prévoyance adaptée à un éventail plus large d’entreprises et de conventions collectives, avec un pilotage simplifié via la plateforme.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’offre GAN disponible sur Benefiz ?