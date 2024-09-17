Benefiz intègre Malakoff Humanis sur sa plateforme santé pour les TPE/PME

Chez Benefiz, nous cherchons à proposer aux TPE/PME des offres de protection sociale adaptées à leurs contraintes : simplicité de déploiement, pilotage digital et garanties alignées avec les obligations légales. Pour élargir notre catalogue d’offres santé et répondre à davantage de besoins, nous sommes heureux d’annoncer notre partenariat avec Malakoff Humanis, acteur majeur de la santé et de la prévoyance collectives en France.

L’offre Custom by MH est désormais disponible sur Benefiz

Benefiz intègre désormais l’offre Custom by MH sur sa plateforme, utilisée par plus de 4 500 TPE/PME.

Custom by MH propose :

des garanties répondant aux obligations légales,

100 € de médecines douces inclus (ostéopathie, psychologie…),

des avantages inclus autour du bien-être mental et de l’accompagnement des futurs et nouveaux parents,

et la possibilité de personnaliser l’offre au niveau individuel, selon les modalités prévues, sans surcoût pour l’entreprise.

Cette approche vise à répondre aux besoins de flexibilité des petites structures, tout en restant conforme et simple à gérer.

Flexibilité et attractivité : un enjeu clé pour les TPE/PME

Dans un contexte où les entreprises cherchent à attirer et fidéliser, la protection sociale et les avantages sociaux sont des leviers importants. Benefiz accompagne les TPE/PME dans la construction d’une politique plus complète, en centralisant sur une même plateforme plusieurs dispositifs selon les options souscrites : santé, prévoyance, cagnotte Benefiz, épargne salariale, etc.

Ce partenariat avec Malakoff Humanis s’inscrit dans cette logique : permettre aux petites entreprises d’accéder à une offre santé plus flexible, avec une gestion simplifiée.

Avec Benefiz, nous avons choisi un partenaire innovant, non seulement par son positionnement unique de Benefits Manager et sa forte croissance, mais aussi pour la qualité de son offre digitale et sa gestion sans équivalents Barbara MAYER-ANSQUER, Directrice Commerciale des Réseaux Généralistes chez Malakoff Humanis

Nous sommes très honorés de faire entrer Humanis dans notre panel d’offres, ce leader de la santé collective propose des offres innovantes, parfaitement positionnées pour les TPE/PME, le coeur de cible de Benefiz. Christophe Triquet • CEO et Co-fondateur de Benefiz

Une offre également disponible pour les courtiers partenaires

L’offre Custom by MH est désormais accessible aux 1 200 courtiers partenaires de Benefiz. L’objectif : leur permettre de proposer une offre santé flexible et adaptée aux TPE/PME, avec un pilotage simplifié via la plateforme.

Benefiz a travaillé plusieurs mois pour signer de nouveaux partenariats en santé impactants pour nos courtiers partenaires. Nous sommes très heureux de voir arriver ce leader de la santé et de la prévoyance dans notre offre qui va encore s’enrichir très prochainement. Christophe Triquet • CEO et Co-fondateur de Benefiz

Vous souhaitez en savoir plus sur l’offre Custom by MH disponible sur Benefiz ?