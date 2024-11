Payfit, Shine, Benefiz : leurs meilleurs conseils pour développer votre entreprise en 2024

En dix ans, l'entrepreneuriat a été bouleversé.

Il est beaucoup plus facile de fonder une société, et il est presque à la mode d'avoir planté une ou plusieurs boites.

Mais quels éléments permettent de faire la différence et de créer la future grande entreprise ?

Nous avons réuni 3 dirigeants pour recueillir leurs conseils pour mener une entreprise vers le succès en 2024 et après.

Diriger une entreprise en 2024 : les fondamentaux

Créer l'entreprise n'est qu'une formalité

Il y 10 ans encore, créer une entreprise était un parcours du combattant administratif. Aujourd'hui, de très nombreux outils vous simplifient les démarches et vous évitent ce fardeau.

Payfit simplifie drastiquement votre gestion comptable et des fiches de paie.

Benefiz regroupe tous les avantages sociaux au même endroit pour gagner en temps, en énergie et devenir attractif sur le marché.

Shine facilite votre gestion de trésorerie et de vos services bancaires.

D'un point de vue administratif, créer une entreprise n'est plus qu'une formalité, qui peut se faire en quelques clics depuis votre ordinateur. Les barrières à l'entrée se sont effondrées.

Mais le vrai défi de la gestion d'entreprise ne réside pas là.

Le vrai défi : trouver un business model rentable

La question de la rentabilité, elle, n’a pas changé.

Trouver votre business model viable, attirer des clients et générer plus de revenus que de dépenses reste votre principal défi en tant que dirigeants.

Gérer une entreprise, c’est avant tout rester concentré sur les fondamentaux : savoir pivoter, abandonner certaines fonctionnalités, ou ajuster votre offre pour rester à flot.

Ce sont ces décisions stratégiques, parfois douloureuses, qui dictent la réussite à long terme.

Tout prend plus de temps que prévu

Les entrepreneurs d’aujourd’hui se heurtent souvent à une fausse croyance : avec les outils tech actuels, le développement de leur entreprise sera rapide.

Mais trouver votre marché, établir des bases solides, et convaincre des clients peut prendre deux à trois fois plus de temps que prévu.

Entreprendre vous demandera une forme d'impatience dans la patience : prendre des décisions ferme, mais accepter que les résultats puissent mettre du temps à arriver, beaucoup plus de temps qu'imaginé.

L’époque où les start-ups levaient des centaines de millions d'euros en quelques mois est révolue, le blitz scaling appartient désormais au passé.

L’illusion de la facilité a été alimentée par des success stories médiatiques et des levées de fond record.

Mais recruter les bons talents, développer les bonnes fonctionnalités demande de la réflexion et de la lucidité. Surtout, vous devrez accepter d'abandonner certains projets pour rester rentables.

Une nouvelle perception sociale de l'entrepreneur

Il y a dix ans encore, entreprendre était vu comme le pari d'une vie. Aujourd’hui, c’est tout l’inverse. Dire que vous montez votre boite, surtout dans la tech est devenu « stylé » en société.

Il n'y a quasiment plus de risque à entreprendre, ni économiquement, ni socialement. Au contraire, les profils ayant connu un ou plusieurs échecs sont presque valorisés pour leur capacité à exécuter, à prendre des risques, à se remettre en question et avancer.

En 2024, entreprendre semble donc plus accessible que jamais. Mais si les outils ont simplifié une partie du chemin, les défis de fond — rentabilité, patience, prise des bonnes décisions — exigent toujours votre engagement total et une confiance inébranlable en votre projet.

Est-ce que vous créez une entreprise pour les bonnes raisons ?

Apprivoisez l'échec

Entreprendre, c'est essayer, analyser, apprendre, recommencer. Vous devez faire en sorte de réussir un maximum de fois. Mais parfois vous échouerez. Et vous devrez en tirer des leçons pour repartir de l'avant.

Afin de mieux éviter les échecs, vous devez tout faire pour vous démarquer, et donc, miser sur votre valeur ajoutée.

Vous préférez combler vos points faibles ? Grossière erreur. Vous allez vous éparpiller, gaspiller du temps et de l'énergie. Personne ne construit d'empire sur des faiblesses. Capitalisez sur vos forces !

Entreprendre, est-ce réellement être libre ?

Sur LinkedIn, vous voyez certainement passer des dizaines de publications qui vantent la liberté de l'entrepreneuriat.

Mais être entrepreneur, ce n'est pas être libre. Ou pas totalement. Vous aurez, certes, certaines libertés temporelles, géographiques, décisionnelles.

Mais vous travaillez également pour un marché, pour des clients, pour vos salariés, pour de potentiels investisseurs. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, quand vous le voulez.

Prenez bien cela en compte avant de vous lancer dans cette aventure.

Prenez les bonnes décisions pour votre entreprise.

Recrutez les bons talents

Bien gérer une société, c'est accepter de se mettre en retrait pour laisser s'exprimer des personnes plus qualifiées sur chaque poste, tout en les guidant vers le bon cap.

Quels profils choisir ?

Lorsque vous lancez votre start-up, vous avez du retard sur vos concurrents déjà présents sur le marché. Vous devrez aussi attendre avant d'avoir des résultats significatifs, parfois plusieurs années.

Alors l'idée en elle-même n'a que peu de valeur. Ce qui compte réellement, c'est l'exécution. Vous devez vous entourer de personnes qui délivrent, les meilleurs dans l'exécution et qui vous aideront à rattraper ce retard.

Quand vous démarrez, vous souffrez d'un déficit de notoriété. Personne ne vous connait, mais tout le monde s'attendra à travailler dur sans savoir si le projet va tenir.

Si en plus de cela, vous récompensez moins que le marché, personne ne voudra venir chez vous.

Alors comment recruter sans y laisser toutes vos économies ? En repensant votre vision de la rémunération et en construisant des packages intelligents.

Tout miser sur le salaire brut est une terrible erreur. Pour chaque euro versé, vous allez payer de 25% à 42% de charges supplémentaires, détruisant vos budgets.

L'idéal est de combiner le salaire brut à des avantages sociaux bien pensés :

L'épargne salariale : prime d'intéressement, de participation ou de partage de la valeur. C'est comme du salaire, mais en mieux, car c'est défiscalisé pour vous et vos salariés

Les Flex Benefits : une cagnotte aux multiples usages. En gros, des titres-restaurants qui payent autre chose que le restaurant : culture, cadeau, télétravail, sport, vacances, mobilité, garde d'enfants, etc.

Avec ces dispositifs, vous pouvez donner plus à vos salariés, sans vous ruiner. Et ainsi créer des packages compétitifs qui vous rendent réellement attractif sur le marché.

Si vous offrez également de la flexibilité et des responsabilités, vous n'aurez aucun mal à trouver les bonnes personnes pour votre entreprise !

Apprenez à scaler

La phase de croissance est une étape cruciale, à quitte ou double. Elle symbolise la réussite de votre entreprise, mais peut vite se transformer en cauchemar si vous ne la maîtrisez pas. Beaucoup d'entrepreneurs se cassent les dents sur cette étape.

Évitez la crise de croissance

Vous devez accomplir trois grandes actions :

Recrutez des personnes expérimentées

Si vous aviez besoin d'excellents exécutants au tout début, vous devez désormais recruter des personnes avec une vision à long terme, qui savent gérer des projets, mettre en place des process, diriger des équipes. Documentez

Vous n'êtes plus une petite bande de copains qui improvise. Vous devez structurer votre entreprise, et donc rédiger, documenter, ancrer vos bonnes pratiques. Chaque nouvelle recrue doit avoir une feuille de route tracée, savoir que faire, quand le faire, avec quel outil. Rationalisez

Les débuts d'une entreprise sont logiquement chaotiques. Mais vous devez éviter au maximum d'empiler les outils. En même temps que l'écriture de vos process, réduisez votre stack d'outils. Pour cela, partez de vos besoins. Choisissez des outils complets et interconnectés. Ils doivent vous faciliter la vie, pas l'inverse.

Croissance ou rentabilité : quel choix devez-vous faire ?

La réponse dépendra de votre comex ou de vos investisseurs. Préfèrent-ils accroitre votre nombre d'utilisateurs ? Ou toucher moins de personnes, mais percevoir des dividendes ?

Elle est aussi étroitement liée à vos investissements en marketing, surtout dans des entreprises tech. Moins de croissance, c'est aussi une réduction des coûts d'acquisition, souvent élevés (nurturing, SEO, SEA, Ads, etc.).

Attention à la statistique du nombre d'utilisateurs, qui peut flatter l'égo (vanity metric). L'objectif premier de votre entreprise, c'est d'être rentable.

Ayez l'obsession du service client

Quand vous cherchez votre marché, la preuve sociale est fondamentale pour convaincre nouveaux utilisateurs. Alors dès les premiers contacts avec vos prospects, vous devez les choyer pour qu'ils deviennent ambassadeurs de votre marque.

Plus vous avez un outil qui définit un nouvel usage, plus vous devez travailler votre service après-vente et rassurer vos clients.

Surtout si vous créez un SaaS, un outil tech/digital, ou un service en ligne. Le service client est souvent pointé du doigt, décrié. Alors misez tout dessus pour prendre le contrepied et surprendre le marché.

Comment savoir si vous êtes sur la bonne voie ?

Ne craignez plus les objections

Le défaut des commerciaux débutants et des jeunes entrepreneurs, c'est de craindre les objections. Ils aimeraient que tout soit parfait dès le début. Les objections sont vues comme des critiques, des freins absolus, des raisons d'abandonner.

Au contraire, chaque objection est une piste d'amélioration pour votre produit et votre service. Un prospect qui émet une objection est un prospect intéressé, mais à qui il manque un élément pour souscrire votre offre.

Apprenez à accueillir les objections. Elles sont vos meilleures conseillères. Voyez-les comme un signe de blessure. Si vous apportez le remède, vous réaliserez des ventes !

Appuyez-vous sur vos clients

Vous devez ABSOLUMENT demander des retours. Qu'est-ce que vos clients ont apprécié chez vous ? Pourquoi vous ont-ils choisi face aux concurrents ? Que faites-vous de mieux sur le marché ?

Plus haut, nous avons dit que vous devez capitaliser sur votre force. C'est le meilleur moment pour le faire.

Écoutez et notez tous les retours de vos clients, qui vont parfaitement de paire avec le traitement des objections !

Faites preuve de sang-froid

Entreprendre, c'est aussi une question de feeling et de tempérament. Certaines personnes sont naturellement faites pour cela.

La gestion des émotions joue énormément. Ce qui fera la différence, c'est votre capacité à prendre les bonnes décisions, ce qui est quasiment impossible à faire sous le coup de l'émotion.

Apprenez à prendre du recul, à vous détacher des critiques, à remettre vos décisions à plus tard, après vous être détaché de la vivacité d'une émotion.

Vous devrez aussi trancher, faire des choix et donc accepter de renoncer pour avancer. Prenez confiance en vous et en ce que vous faites. Un adage dit qu'il n'y a pas réellement de bons choix, il n'y a que des choix qui se rendent bons.

Quand devez-vous arrêter ?

On parle souvent du lancement d'une entreprise, mais quels sont les signes pour un entrepreneur de céder sa place ?

Comme annoncé plus haut, votre réussite est liée au recrutement de personnes meilleures que vous à leur poste. Alors si tout se passe bien, vous n'aurez presque plus rien à faire au bout d'un moment, du moins dans l'exécution. Votre rôle sera d'incarner votre marque dans les médias, de raconter votre success story et de superviser l'évolution de votre entreprise, de loin.

Pour conclure, entreprendre est une aventure qui vous demandera beaucoup d'agilité, de persévérance et d'audace. Vous devrez vous entourer des bonnes personnes, et souscrire les bonnes solutions comme Benefiz, Payfit et Shine qui vous aideront à bien piloter votre activité !

