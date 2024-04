72% des dirigeants de TPE et PME affirment que la difficulté à recruter et fidéliser les talents est le plus important frein à leur croissance (Source : Bpi France). Ils souffrent notamment d’un manque d’attractivité face aux grands groupes : difficile de se démarquer aux yeux des meilleurs quand on a des moyens financiers limités.

Benefiz peut vous aider à résoudre ce problème et vous rendre aussi attractif qu’une grande entreprise. Dans cet article, nous vous présentons les quatre avantages indispensables pour bâtir un package de rémunération vraiment séduisant, qui attirera et fidélisera vos salariés, sans compromettre vos finances.

Les attentes des employés pour 2024

Nous avons sondé les Français afin de vous apporter les solutions qui répondent à leurs attentes. Vous trouverez toutes les données chiffrées dans notre baromètre en collaboration avec OpinionWay.

D’après cette étude, les salariés souhaitent surtout retrouver du pouvoir d’achat. La rémunération est redevenue leur priorité après une année marquée par l’inflation :

90% des salariés estiment mériter une augmentation 67% ont été déçus de leur augmentation l’année dernière 74% d'entre eux pensent que cela atteint leur motivation au travail

Dans le même temps, 64% des salariés considèrent les avantages sociaux comme une rémunération à part entière, et 80% sont satisfaits d’une augmentation sous forme d’avantages en compensation d’une augmentation de salaire brut !

En recoupant toutes ces informations, voici les avantages que Benefiz vous conseille de déployer pour faire la différence en 2024.

Une mutuelle complète et prise en charge à 100%

La mutuelle étant un avantage social obligatoire pour toutes les entreprises du secteur privé, vous avez intérêt à le maximiser plutôt que de simplement le subir.

Alors qu'attendez-vous pour miser dessus et faire la différence auprès de vos employés ? Ou sur le marché du travail, par rapport à vos concurrents ?

Prendre en charge 100% des cotisations de mutuelle de vos salariés, c’est leur indiquer que vous prenez soin d’eux au-delà du cadre du travail. Vous veillez à leur santé et à ce que les soins leur soient accessibles en toutes circonstances !

C’est par exemple le choix de Lucca, entreprise reconnue depuis plus de 20 ans pour sa politique de QVT irréprochable. Les résultats sont au rendez-vous avec un taux de turnover de 7% seulement. Ils sont passés derrière notre micro, découvrez leur retour d'expérience complet !

Le conseil de Benefiz

Vous devez connaître le profil de vos salariés pour savoir quelles garanties leur correspondent. S’ils sont plutôt sportifs, ils auront besoin d’une meilleure couverture en médecine douce. S’ils sont parents, des garanties élevées sur la famille, etc.

Chez Benefiz, nous travaillons avec des partenaires de confiance (Aesio, Axa, Swiss Life, etc.) afin de vous proposer une couverture sur-mesure dans toutes les situations, et surtout, des tarifs qui n’explosent pas chaque année !

La mise en place d’épargne salariale

Longtemps apanage des grands groupes, le partage de la valeur devient obligatoire — à partir du 1er janvier 2025 — pour les entreprises de 11 à 49 salariés qui réalisent des bénéfices 3 exercices de suite.

Les entreprises concernées ont pour obligation de proposer, au choix :

une prime d’intéressement

une prime de participation aux bénéfices

une prime de partage de la valeur (PPV)

l’abondement d’un PEE ou PERECO

Les sommes versées via ces dispositifs peuvent être placées sur un plan d’épargne salariale. Cette nouvelle obligation vise à démocratiser l'épargne salariale dans les TPE/PME, qui n’étaient que 4,8% à l’avoir instaurée en 2020, selon la DARES.

Pour votre entreprise, ces sommes sont exonérées de cotisations sociales et sont déductibles des bénéfices de l'entreprise (jusqu’à un certain montant), réduisant aussi votre impôt sur les sociétés.

Pour vos salariés, les sommes placées ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, seulement soumises à la CSG-CRDS (9,7%).

Sans charges, vous pouvez alors donner plus, à budget équivalent. C’est donc un excellent outil complémentaire à la rémunération brute de vos salariés !

Le conseil de Benefiz

L’épargne salariale implique davantage vos salariés dans l’entreprise, les pousse à réaliser plus de bénéfices et leur prouve que vous êtes soucieux de leur bien-être financier.

C’est aussi un confort psychologique : ils savent leur argent en lieu sûr pour de futurs projets, et peuvent dépenser librement leur salaire, sans se forcer à épargner davantage.

En cas de besoin, les sommes versées peuvent être perçues directement par les collaborateurs, comme du salaire ! Elles sont alors soumises à l’impôt sur le revenu, mais restent exonérées de charges pour vous. C’est un réel avantage car vous pouvez leur offrir plus, sans dépenser plus.

Découvrez notre offre d’épargne salariale Benefiz en cliquant ici

Les Flex Benefits, pour être innovant, moderne et généreux

Les grands groupes sont réputés pour distribuer de nombreux titres de paiement : restaurant, vacances, culture, cadeaux, etc. Désormais, grâce à Benefiz, vous pouvez le faire aussi, même en tant que TPE/PME !

FlexBen, c’est un compte sur lequel vous versez chaque mois un budget que vos collaborateurs dépensent librement entre 8 avantages sociaux : restaurant, culture, cadeaux, mobilité douce, télétravail, CESU, etc.

Les montants que vous versez sont exonérés de charges sociales, parfois sans plafond. Un euro versé par votre entreprise, c’est donc un euro perçu par votre salarié.

Le champ des possibles pour le dépenser est infini : transports en commun, vêtements, jeux... Ils peuvent même soumettre leur facture d’électricité, leur loyer ou leur abonnement Netflix, comme le témoignent les employés de figures !

Le conseil de Benefiz

Avec Flex, vous accordez en moyenne 200€ de pouvoir d'achat supplémentaire à vos salariés, chaque mois, sans dépenser plus.

Par exemple, quel montant distribuez-vous en titres restaurants chaque mois ? Combien de vos salariés les utilisent vraiment ? Combien ont accumulé plusieurs centaines d’euros sur cette cagnotte qu’ils n’arrivent plus à dépenser ? C’est du budget mal investi, voire perdu.

Souscrivez Flex et attribuez le même budget mensuel qu’auparavant. Avec Flex, vos salariés auront 8 fois plus de possibilités de le dépenser et consommeront 100% de ce que vous leur donnez !

Qualité, Flexibilité, Stabilité

Ces dernières années, les français ont grandement questionné leur rapport au travail. Des avantages inédits comme la semaine de 4 jours, les congés illimités ou le télétravail à plein temps sont nés face au stress généré par le contexte socio-économique.

Mais l’année 2023 a fortement rebattu les cartes. Le marché s’est refermé, l’argent ne coule plus à flots et les prix se sont envolés. Il est moins évident de changer d’emploi, car les perspectives d’en retrouver sont amoindries.

Les travailleurs cherchent désormais de la stabilité et de la confiance dans leur entreprise. Ils seront fidèles à un employeur qui les comprend et se soucie de leur bien-être tant financier que mental. Ils ne cherchent plus de la liberté à outrance, mais un équilibre entre leur emploi et leur vie personnelle.

C’est l’occasion pour les employeurs de fidéliser et de réengager les collaborateurs dans leur mission en offrant plus de flexibilité : sur les horaires, les jours en télétravail, les temps de réunion ou les activités hors site.

Le conseil de Benefiz

Ces ajustements demandent du bon sens, de la transparence et de l’honnêteté. C’est une question de culture d’entreprise, qui nécessite des discussions avec vos salariés pour ne pas tomber dans les excès.

Le premier : imposer des jours de présence au bureau, par peur du laxisme. Cela ne fera que renforcer la défiance de vos salariés.

Le second : ne faire que des attentions factices, bullshit, qui ne répondent pas un besoin réel de vos salariés. Elles ne créeront pas de motivation à long terme.

Les start-ups en ont été l’exemple, avec de réels clichés : les afterworks, les friandises ou le babyfoot dans les bureaux pour acheter la paix sociale, dont se moquait gentiment Welcome to the Jungle à travers cette vidéo.

Pour conclure...

En 2024, les français cherchent à regagner du pouvoir d’achat pour sortir d’une année difficile sur le plan financier. Vous avez les moyens de leur offrir plus, sans dépenser plus, en misant sur les avantages sociaux, dont les quatre que nous conseillons :

Une prise en charge à 100% de la mutuelle

La mise en place de l’épargne salariale

La souscription des flex benefits

De la flexibilité dans vos process pour améliorer la QVT

Benefiz peut vous accompagner sur leur déploiement ! Notre offre regroupe tous vos avantages au même endroit, sur une seule application. Un gain de temps et d’énergie considérable pour vos RH qui n’utiliseront qu’un seul outil pour déployer, gérer et valoriser tous vos avantages sociaux.

Grâce à Benefiz, rendez votre petite entreprise aussi attractive qu’un grand compte ! Et pour finir de vous en convaincre, découvrez le témoignage de Bertrand Robert, 1er salarié de chez Alan et désormais membre du board de Benefiz.