Benefiz accompagne depuis 6 ans maintenant des dirigeants de TPE et PME sur des sujets directement liés au pouvoir d’achat des salariés : santé, prévoyance, cagnotte, épargne salariale. Mais dans la pratique, ces leviers ne sont réellement efficaces que s’ils s’intègrent à une politique RH structurée. Sans cela, ils restent mal compris et difficilement pilotables dans le temps.

C’est dans ce contexte que nous avons choisi de nous associer avec La Ressource Humaine, l'alliée RH des dirigeants qui veulent bien faire.

Pouvoir d’achat : un sujet RH avant d’être un sujet de rémunération

Améliorer le pouvoir d’achat ne se limite plus à accorder une augmentation salariale ou à ajouter des dispositifs. Cela suppose d’avoir une vision d’ensemble : comment l’entreprise structure ses packages, comment elle communique auprès des salariés, et comment elle arbitre entre salaire direct et avantages sociaux.

Dans les petites entreprises, ces décisions sont souvent prises au fil de l’eau, sans cadre formalisé. Cela peut fonctionner à court terme, mais cela finit toujours par générer des incohérences ou des incompréhensions côté salariés. À l’inverse, une approche pilotée permet de donner du sens aux dispositifs mis en place et d’en maximiser l’usage.

Structurer sa politique RH pour accompagner sa croissance

La Ressource Humaine accompagne précisément les dirigeants sur ces enjeux, avec une approche pragmatique adaptée aux TPE et PME. Le rôle de ses experts n’est pas d’ajouter de la complexité, mais de poser un cadre pour clarifier les pratiques et sécuriser les décisions, en s’adaptant à chaque situation.

Ce travail en amont est déterminant pour la croissance de l’entreprise. Il permet ensuite de déployer des dispositifs de rémunération ou d’avantages salariés de manière cohérente, lisible et durable. Autrement dit, de faire en sorte que chaque euro investi ait un impact réel, à la fois pour l’entreprise et pour les salariés !

Un modèle adapté aux contraintes des TPE/PME

Toutes les entreprises n’ont en effet pas la nécessité d’un responsable RH à temps plein. En revanche, elles ont besoin, à certains moments, de s’appuyer sur une expertise solide. La Ressource Humaine propose des formats d’accompagnement souples, qui permettent de mettre en place une stratégie sans alourdir son organisation.

Pour un dirigeant, ce regard extérieur et expert permet aussi de prendre du recul sur ses pratiques et d’avancer plus sereinement sur des sujets qui ont un impact direct sur l’attractivité et la fidélisation de ses collaborateurs.

Une continuité logique avec notre mission

Benefiz optimise les dispositifs qui améliorent concrètement le pouvoir d’achat des salariés. La Ressource Humaine s’assure que ces dispositifs s’inscrivent dans un cadre clair et cohérent. Notre complémentarité est donc naturelle ! Elle permet d’éviter des approches fragmentées et d’accompagner les TPE/PME de manière plus globale.

Si vous vous interrogez sur votre politique de rémunération, sur la place des avantages salariés ou sur la manière d’améliorer le pouvoir d’achat de vos salariés, nous vous recommandons donc La Ressource Humaine. Une fois vos fondamentaux RH structurés, nous serons ravis de vous aider à activer les bons leviers !