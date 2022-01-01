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5 prompts IA pour les courtiers en assurance collective
Découvrez 5 prompts IA experts pour préparer vos rendez-vous, structurer votre devoir de conseil, comparer des garanties et sécuriser vos communications clients, dans le respect de vos obligations professionnelles.
L’IA renforce-t-elle ou dégrade-t-elle la qualité du conseil ?
Biais, simplification, responsabilité, supervision humaine : découvrez les principaux points de vigilance liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le conseil en assurance collective.
Comment intégrer l’IA dans votre quotidien de courtier ?
Découvrez comment intégrer l’intelligence artificielle dans votre pratique de courtier en assurance collective sans compromettre vos obligations professionnelles.
Non, les agents IA ne remplaceront pas les courtiers
L’IA ne va pas remplacer les courtiers en assurance collective. Elle va transformer le métier. Tribune de Christophe Triquet, CEO de Benefiz.