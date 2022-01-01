Benefiz est une Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 452 614,60€ entièrement libéré (Siren : 882606296 RCS Lille Métropole) dont le siège social est au 19, rue d’Amiens - 59800 Lille. Courtier assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n°20005717. Ce numéro peut être vérifié, auprès de l’ORIAS, 1 rue Jules Lefebvre 75311 Paris Cedex 09 ou sur https://www.orias.fr/Activités placées sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest 75436 PARIS Cedex 09