Outils courtiers

Mutuelle collective : comment Benefiz simplifie la gestion pour les courtiers

Léo Lebbad est courtier partenaire de Benefiz depuis nos débuts. Au fil des années, il a suivi l’évolution de la plateforme, testé de nouvelles fonctionnalités et accompagné ses clients avec nos offres.

Dans cette vidéo, il partage son retour d’expérience : ce qu’il a vu évoluer, ce qui facilite réellement son quotidien, et pourquoi Benefiz est devenu un outil qu’il recommande à ses clients TPE/PME.