Outils courtiers

Benefiz et Malakoff Humanis lancent une offre modulaire dédiée aux TPE/PME
Benefiz déploie une nouvelle offre modulaire co-conçue avec Malakoff Humanis, disponible en souscription 100 % digitale. Pensée pour les courtiers accompagnant les TPE et PME dès 1 salarié, cette gamme couvre l’ensemble des besoins en mutuelle collective, du minimum ANI aux niveaux de garanties renforcés, avec une forte flexibilité de paramétrage et un parcours de distribution intégré.
Benefiz a participé aux Journées du Courtage 2025 !
Benefiz participe aux Journées du Courtage pour rencontrer les courtiers et présenter ses dernières innovations en santé collective et avantages sociaux. Découvrez ce que Benefiz apporte aux courtiers partenaires et réservez une démonstration.
Mutuelle collective : comment Benefiz simplifie la gestion pour les courtiers
Léo Lebbad est courtier partenaire de Benefiz depuis nos débuts. Au fil des années, il a suivi l’évolution de la plateforme, testé de nouvelles fonctionnalités et accompagné ses clients avec nos offres.
Dans cette vidéo, il partage son retour d’expérience : ce qu’il a vu évoluer, ce qui facilite réellement son quotidien, et pourquoi Benefiz est devenu un outil qu’il recommande à ses clients TPE/PME.
Retour d'expérience de Vincent Mesnard, courtier partenaire depuis 2020
Vincent Mesnard, courtier partenaire depuis 2020, partage son retour d’expérience sur Benefiz : plateforme, accompagnement, stabilité et évolution de l’offre vers une solution plus complète pour les TPE/PME. Découvrez son témoignage en vidéo.
Une expérience fluide, un support humain : le retour de nos partenaires courtiers
Deux courtiers partenaires partagent leur expérience après 1 an et 3 ans avec Benefiz : simplicité, déploiement, accompagnement et pilotage des avantages sociaux. Découvrez leurs témoignages en vidéo et ce que Benefiz apporte au courtage.
Portrait de Paul Poirine, Partner Manager chez Benefiz
Portrait de Paul Poirine, Partner Manager chez Benefiz : ancien courtier, passionné de sport et d’entrepreneuriat, il accompagne les courtiers partenaires au quotidien et anime le réseau. Découvrez son parcours, son rôle et sa vision du service.
Ce que Benefiz change pour les courtiers : retours de terrain
Benefiz est conçu pour s’intégrer aux usages du courtage et simplifier la mutuelle collective et les avantages sociaux en TPE/PME. Découvrez les retours de nos courtiers partenaires et ce que la plateforme change au quotidien.
Comment Régis Sérazin (Prévii) développe son activité grâce à Benefiz
Régis Sérazin, associé chez Prévii, explique comment Benefiz l’aide à se différencier : mise en place rapide, expérience 100% digitale, support réactif et possibilité de proposer des packages d’avantages sociaux sur-mesure. Découvrez son témoignage.