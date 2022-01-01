Nos courtiers

Le Tour de France des Courtiers Benefiz
Benefiz organise un Tour de France des Courtiers pour rencontrer ses partenaires en région, partager des retours terrain et présenter les dernières innovations produit. Devenez partenaire pour participer à une prochaine étape.
Une expérience fluide, un support humain : le retour de nos partenaires courtiers
Deux courtiers partenaires partagent leur expérience après 1 an et 3 ans avec Benefiz : simplicité, déploiement, accompagnement et pilotage des avantages sociaux. Découvrez leurs témoignages en vidéo et ce que Benefiz apporte au courtage.
Retour d'expérience de Vincent Mesnard, courtier partenaire depuis 2020
Vincent Mesnard, courtier partenaire depuis 2020, partage son retour d’expérience sur Benefiz : plateforme, accompagnement, stabilité et évolution de l’offre vers une solution plus complète pour les TPE/PME. Découvrez son témoignage en vidéo.
Comment Régis Sérazin (Prévii) développe son activité grâce à Benefiz
Régis Sérazin, associé chez Prévii, explique comment Benefiz l’aide à se différencier : mise en place rapide, expérience 100% digitale, support réactif et possibilité de proposer des packages d’avantages sociaux sur-mesure. Découvrez son témoignage.
Portrait de Paul Poirine, Partner Manager chez Benefiz
Portrait de Paul Poirine, Partner Manager chez Benefiz : ancien courtier, passionné de sport et d’entrepreneuriat, il accompagne les courtiers partenaires au quotidien et anime le réseau. Découvrez son parcours, son rôle et sa vision du service.
Benefiz a participé aux Journées du Courtage 2025 !
Benefiz participe aux Journées du Courtage pour rencontrer les courtiers et présenter ses dernières innovations en santé collective et avantages sociaux. Découvrez ce que Benefiz apporte aux courtiers partenaires et réservez une démonstration.
Ce que Benefiz change pour les courtiers : retours de terrain
Benefiz est conçu pour s’intégrer aux usages du courtage et simplifier la mutuelle collective et les avantages sociaux en TPE/PME. Découvrez les retours de nos courtiers partenaires et ce que la plateforme change au quotidien.
Courtier augmenté : pourquoi la digitalisation renforce le rôle du courtier en collective
La digitalisation ne signe pas la fin du courtage en collective : elle renforce le rôle du courtier. Conseil, sur-mesure, gain de temps, rémunération globale : découvrez pourquoi le courtier augmenté devient un acteur clé pour les TPE/PME et comment Benefiz l’accompagne.
Mutuelle collective : comment Benefiz simplifie la gestion pour les courtiers
Léo Lebbad est courtier partenaire de Benefiz depuis nos débuts. Au fil des années, il a suivi l’évolution de la plateforme, testé de nouvelles fonctionnalités et accompagné ses clients avec nos offres.
Dans cette vidéo, il partage son retour d’expérience : ce qu’il a vu évoluer, ce qui facilite réellement son quotidien, et pourquoi Benefiz est devenu un outil qu’il recommande à ses clients TPE/PME.