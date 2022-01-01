#Mutuelle
Une expérience fluide, un support humain : le retour de nos partenaires courtiers
Deux courtiers partenaires partagent leur expérience après 1 an et 3 ans avec Benefiz : simplicité, déploiement, accompagnement et pilotage des avantages sociaux. Découvrez leurs témoignages en vidéo et ce que Benefiz apporte au courtage.
Un accompagnement réactif et expert : pourquoi Benefiz mise sur l’humain
Pourquoi Benefiz mise sur un support humain plutôt que sur l’automatisation ? Découvrez l’organisation de l’équipe Care, ses pôles métier (santé, prévoyance, cagnotte), ses outils, ses indicateurs (NPS, CSAT) et ses délais moyens de gestion. Consultez l’article et découvrez Benefiz.
Obligation de partage de la valeur en PME : ce qui change
Obligation de partage de la valeur en 2025 : certaines PME de 11 à 49 salariés devront mettre en place un dispositif (intéressement, participation ou abondement). Découvrez ce qui change, pourquoi anticiper et comment intégrer l’épargne salariale dans une stratégie globale d’avantages sociaux avec Benefiz.
Benefiz élargit son offre santé et prévoyance avec GAN
Benefiz annonce un partenariat avec GAN et l’intégration de son offre santé et prévoyance collective sur la plateforme. Objectif : élargir la couverture des conventions collectives et renforcer l’offre disponible pour les TPE/PME et les courtiers partenaires. Découvrez l’offre et échangez avec un Partner Manager.
Benefiz intègre Malakoff Humanis sur sa plateforme santé pour les TPE/PME
Benefiz annonce un partenariat avec Malakoff Humanis et l’intégration de l’offre santé Custom by MH sur sa plateforme. Objectif : proposer aux TPE/PME une couverture conforme et flexible, avec personnalisation individuelle et gestion simplifiée. Échangez avec un Partner Manager pour en savoir plus.
Pourquoi Figures a choisi Benefiz pour centraliser ses avantages sociaux
Figures, spécialiste européen de la gestion de la rémunération, a choisi Benefiz pour centraliser sa mutuelle, sa prévoyance et ses avantages du quotidien via la cagnotte Benefiz. Découvrez pourquoi la flexibilité d’utilisation, le support réactif et la valorisation via le BSI ont fait la différence, et comment Benefiz aide les entreprises à maximiser l’impact de leurs avantages sociaux.
Novembre : trop tard pour challenger votre mutuelle collective ? (Spoiler : non)
En novembre, il est encore possible de challenger sa mutuelle collective — à condition de cadrer les délais et l’échéance du contrat. Découvrez 5 raisons d’agir avant la fin d’année : calendrier, garanties, digitalisation, satisfaction salariés et optimisation du budget. Demandez une démo Benefiz.
Courtier augmenté : pourquoi la digitalisation renforce le rôle du courtier en collective
La digitalisation ne signe pas la fin du courtage en collective : elle renforce le rôle du courtier. Conseil, sur-mesure, gain de temps, rémunération globale : découvrez pourquoi le courtier augmenté devient un acteur clé pour les TPE/PME et comment Benefiz l’accompagne.
Avantages sociaux en entreprise : le guide complet (mutuelle, prévoyance, épargne, titres…)
Découvrez le guide complet des avantages sociaux en entreprise : mutuelle collective, prévoyance, épargne salariale, titres et avantages du quotidien, flexibilité et QVCT. Un article clair pour structurer une politique d’avantages attractive et simple à piloter, notamment en PME.
Mutuelle collective : comment Benefiz simplifie la gestion pour les courtiers
Léo Lebbad est courtier partenaire de Benefiz depuis nos débuts. Au fil des années, il a suivi l’évolution de la plateforme, testé de nouvelles fonctionnalités et accompagné ses clients avec nos offres.
Dans cette vidéo, il partage son retour d’expérience : ce qu’il a vu évoluer, ce qui facilite réellement son quotidien, et pourquoi Benefiz est devenu un outil qu’il recommande à ses clients TPE/PME.