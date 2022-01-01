Pourquoi Figures a choisi Benefiz pour centraliser ses avantages sociaux

Figures, spécialiste européen de la gestion de la rémunération, a choisi Benefiz pour centraliser sa mutuelle, sa prévoyance et ses avantages du quotidien via la cagnotte Benefiz. Découvrez pourquoi la flexibilité d’utilisation, le support réactif et la valorisation via le BSI ont fait la différence, et comment Benefiz aide les entreprises à maximiser l’impact de leurs avantages sociaux.